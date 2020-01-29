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الفيدرالي يثبت معدل الفائدة الأمريكية ويستبعد تغييرها قريباً

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الفيدرالي يثبت معدل الفائدة الأمريكية ويستبعد تغييرها قريباً الفيدرالي يثبت معدل الفائدة الأمريكية ويستبعد تغييرها قريباً

مباشر: أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة الأمريكية بما يتوافق مع توقعات المحللين، مع تلميح ببقاء السياسة النقدية دون تغيير خلال الفترة المقبلة.

وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان السياسة النقدية الصادر، اليوم الأربعاء، إنه قرر تثبيت معدل الفائدة الأساسي عند مستوى يتراوح بين 1.50 بالمائة إلى 1.75 بالمائة.

وحصل قرار الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير على إجماع أعضاء الاحتياطي الفيدرالي.

في حين رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة المدفوع على أرصدة الاحتياطي المطلوبة والفائضة إلى 1.60 بالمائة من 1.55 بالمائة، اعتباراً من 30 يناير/كانون الثاني.

وأضاف البنك الأمريكي أنه سيواصل مراقبة تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، بما في ذلك التطورات العالمية والضغوط الهبوطية للتضخم، مشيراً إلى أن الموقف الحالي للسياسة النقدية مناسب لدعم التوسع المستمر للنشاط الاقتصادي.

وأشار الفيدرالي إلى أن المعلومات الواردة منذ الاجتماع الماضي في ديسمبر/كانون الأول تشير إلى أن سوق العمل لا يزال قوياً وأن النشاط الاقتصادي ارتفع بوتيرة معتدلة.

وكان المركزي الأمريكي قرر تثبيت معدل الفائدة في الشهر الماضي مشيراً إلى أن المسار الحالي للسياسة النقدية يدعم النمو الاقتصادي بعد أن خفض تكاليف الإقتراض 3 مرات في العام الماضي لأول مرة منذ 10 سنوات.

مباشر (اقتصاد)

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