محدث.. الذهب يرتفع هامشياً عند التسوية قبيل قرار الفيدرالي

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب هامشياً عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي مع ترقب تطورات فيروس "كورونا".

ويأتي ارتفاع المعدن الأصفر مع ترقب تداعيات فيروس كورونا الذي أودى بحياة 132 شخصاً حتى الآن في الصين.

ويترقب المستثمرون الاجتماع الأول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في العام الحالي، والذي يعلن نتائجه اليوم الأربعاء، وسط توقعات بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير ليظل عند مستوى يتراوح بين 1.5 بالمائة إلى 1.75 بالمائة.

ويأتي ارتفاع الذهب رغم صعود الأسهم الأمريكية بوتيرة قوية خلال التعاملات بالإضافة إلى ارتفاع الدولار.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة بنحو 8 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول، فيما تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية بنحو 5 بالمائة خلال نفس الفترة.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير/ شباط بنحو 0.04 بالمائة أو ما يعادل 60 سنتاً إلى 1570.40 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعن النفيس بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 1570.73 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 98.121.