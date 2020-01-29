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"سوسيتيه جنرال": الأسهم العالمية قد تنخفض 10% حال تفشي كورونا

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"سوسيتيه جنرال": الأسهم العالمية قد تنخفض 10% حال تفشي كورونا "سوسيتيه جنرال": الأسهم العالمية قد تنخفض 10% حال تفشي كورونا

مباشر: توقع محلل في "سوسيتيه جنرال" هبوط أسواق الأسهم العالمية بنسبة 10 بالمائة إذا تفاقم الوضع بشأن فيروس "كورونا".

ولا يزال المستثمرون حذرين من فيروس الصين مع تزايد أعداد الوفيات والمصابين حيث أودى بحياة أكثر من 130 شخصًا حتى الآن بالإضافة إلى أكثر من 5 آلاف مصاب.

وفقدت الأسهم العالمية نحو 1.5 تريليون دولار من قيمتها خلال أسبوع واحد فقط بسبب ذعر المستثمرين من "كورونا" لكنها بدأت تتعافي من خسائرها بداية من جلسة الأمس.

وأضاف "آلان بوكوبزا" رئيس قسم توزيع الأصول العالمية في البنك الفرنسي في مذكرة للعملاء، اليوم الأربعاء: "إذا تعرضت الصين للضرر مرة أخرى، فإن وزنها البالغ 18 بالمائة في الاقتصاد العالمي سيكون له تأثير سلبي على بقية دول العالم"، بحسب وكالة "رويترز".

وتوقع اقتصادي صيني في وقت سابق من اليوم تراجع نمو ثاني أكبر حول العالم أدنى 5 بالمائة أو أقل خلال الربع الأول من العام الجاري مع انتشار فيروس "كورونا".

مباشر (اقتصاد)

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