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إنتاج النفط الأمريكي يستقر عند أعلى مستوى في تاريخه

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إنتاج النفط الأمريكي يستقر عند أعلى مستوى في تاريخه إنتاج النفط الأمريكي يستقر عند أعلى مستوى في تاريخه

مباشر - أحمد شوقي: استقر إنتاج الولايات المتحدة من النفط عند مستوى قياسي خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع الصادرات والواردات من الخام.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي، اليوم الأربعاء، إن متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط استقر عند 13 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 24 يناير/كانون الثاني ليظل عند أعلى مستوى في تاريخه، وهو نفس المستوى الأسبوع السابق له.

وارتفعت الصادرات الأمريكية من النفط إلى 3.509 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي، مقارنة مع 3.414 مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق له.

كما صعدت واردات النفط في الولايات المتحدة بنحو 229 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي مسجلة 6.660 مليون برميل يومياً.

وبالنسبة لصافي واردات الولايات المتحدة من الخام فقد ارتفعت بنحو 134 ألف برميل يومياً لتسجل 3.151 مليون برميل يومياً مع ارتفاع الواردات بأكثر من الصادرات.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 3.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مارس/آذار الماضي بنحو 0.4 بالمائة إلى 59.78 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، هبط سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس/آذار بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 53.29 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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