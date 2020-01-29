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ترامب يوقع رسمياً الصفقة التجارية مع كندا والمكسيك

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ترامب يوقع رسمياً الصفقة التجارية مع كندا والمكسيك ترامب يوقع رسمياً الصفقة التجارية مع كندا والمكسيك

مباشر: وقع الرئيس الأمريكي دونالد الاتفاقية التجارية الجديدة للولايات المتحدة والمكسيك وكندا لتصبح قانوناً، مشيراً إلى أنها ستعزز نمو الاقتصاد والوظائف.

ومن شأن الاتفاقية الجديدة أن تُجري تغييرات على قواعد التجارة بين الدول الثلاث، وتحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا"، والتي انتقدها ترامب مراراً.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال حفل التوقيع بالبيت الأبيض اليوم الأربعاء: "هذا اتفاق متطور وحديث للغاية يحمي شعب بلدنا ويدافع عنه ويخدمه".

وتابع ترامب: "نحن معًا نبني مستقبلاً مجيدًا يتم بناؤه وصنعه هنا في الولايات المتحدة".

ووقع قادة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك على الصفقة في أواخر عام 2018 وتم الموافقة عليه من الكونجرس بعد عدة أشهر من المفاوضات بين المشرعين الديمقراطيين وإدارة ترامب.

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مباشر (اقتصاد)

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