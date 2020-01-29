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ألمانيا: بريطانيا بحاجة لقبول المعايير الأوروبية للوصول للسوق الموحدة

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ألمانيا: بريطانيا بحاجة لقبول المعايير الأوروبية للوصول للسوق الموحدة ألمانيا: بريطانيا بحاجة لقبول المعايير الأوروبية للوصول للسوق الموحدة

مباشر: نصح وزير خارجية ألمانيا المملكة المتحدة بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن الفترة الإنتقالية إن كانت تريد الوصول إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس" اليوم الأربعاء في مقال نشرته مجلة " دي تسايت" الألمانية، إن بريطانيا ستضطر للوصول الى حل وسط مع الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا مثل حقوق المستهلك وحماية البيئة، إذا كانت تريد الحفاظ على إمكانية الوصول للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي خلال الفترة الإنتقالية.

وتابع: "جميعنا لا نرغب في أي رسوم جمركية أو عوائق تجارية، لكننا بحاجة أيضاً إلى التأكد من عدم وجود إغراق أو ممارسات غير تنافسية".

وأضاف "ماس" إنه يتعين على بريطانيا والاتحاد الأوروبي التفاوض بشأن علاقاتهما الاقتصادية بعد "البريكست"، بحيث لا تضرر الاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بسياسات الأمن والدفاع، قال "ماس" إن بريطانيا والإتحاد الأوروبي بحاجة الى إنشاء مجلس أوروبي يساعد في تنسيق المواقف المشتركة بشأن القضايا الاستراتيجية للأمن والاستجابة بسرعة للأزمات الدولية.

مباشر (اقتصاد)

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