الرقابة الإدارية تبحث سبل زيادة الاستتثمارات السعودية في مصر

القاهرة-مباشر: بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصري، شريف سيف الدين، مع سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، أسامة بن احمد النقلي، حل بعض المشكلات التي واجهت الاستثمارات السعودية في الدولة بالفترة الأخيرة.

وأوضح شريف سيف الدين، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن الاجتماع مع النقلي شهد مناقشة الإجراءات اللازمة لتيسير عمل المستثمرين السعوديين في مصر، وسبل زيادة تلك المشروعات والاستثمارات.

ومن جانبه أكد سفير المملكة العربية السعودية، أن السعودية تتابع النجاحات التي تحققها هيئة الرقابة الإدارية في مصر، معرباً عن تقديره للقيادة السياسية في مصر وتطلعه لتعميق هذا التعاون.

واستعراض الجانبان، القدرات التدريبية والاسهامات التي نفذتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية المصرية في تدريب الكوادر، التي تعمل بمجال مكافحة الفساد في مصر والدول العربية والافريقية، وذلك على اعمال الرقابة الوقائية وإرساء قواعد الحوكمة والنزاهة والشفافية، وغيرها من المجالات الأخرى.

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