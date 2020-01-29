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شارك واحصل على فرصة الفوز بهاتف آيفون – المسابقة الثانية

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شارك واحصل على فرصة الفوز بهاتف آيفون – المسابقة الثانية شارك واحصل على فرصة الفوز بهاتف آيفون – المسابقة الثانية

المسابقة الثانية .. تُجري البوابة العربية للأخبار التقنية ومختبرات كاسبرسكي لاب استطلاع رأي مشترك للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتدعو البوابة العربية للأخبار التقنية قراءها ومتابعيها على شبكات التواصل الاجتماعي للمشاركة في هذا الإستطلاع المهم، وتقدم للمشاركين فرصة للفوز بهاتف آيفون.

خطوات المشاركة:

  • اختيار الإجابات المناسبة على الأسئلة المطروحة
  • في نهاية الاستطلاع عليك إدخال إسمك الكامل وبريدك الإلكتروني ورقم هاتفك الكامل مع كود البلد.
  • مدة الاستطلاع ٣ أسابيع سيتم بعدها إعلان الفائز بجهاز آيفون عبر حسابات البوابة على تويتر وفيسبوك.
  • إليكم رابط المشاركة في الاستطلاع: https://www.surveygizmo.com/s3/5373041/AITNews
  • يتوجب مشاركة هذه التغريدة على تويتر  أو هذا المنشور على فيسبوك

ننتظر مشاركتك!

البوابة العربية للأخبار التقنية

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