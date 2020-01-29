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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع مراقبة تطورات "كورونا"

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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع مراقبة تطورات "كورونا" محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع مراقبة تطورات "كورونا"

مباشر: غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب تطورات فيروس الكورونا وقرار الاجتماع الفيدرالي.

وارتفعت أسهم قطاع الصناعة بنحو 1 بالمائة لتقود مكاسب البورصات الأوروبية مع صعود الأسهم الأمريكية خلال التعاملات بدعم نتائج أعمال.

وأعلنت السلطات الصحية الصينية وفاة 132 شخص وإصابة 5974 شخصاً في الصين وهو ما تجاوز عدد المصابين بفيروس سارس في عامي 2002 و2003، مع ارتفاع معدل الأشخاص المصابة في الدول الأخرى.

ويترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم مع توقعات بتثبيت معدل الفائدة ليظل عند مستوى يتراوح بين 1.5 بالمائة إلى 1.75 بالمائة.

وبالعودة الى أوروبا، كشفت بيانات اقتصادية ارتفاع أسعار الواردات في المانيا بنسبة 0.2 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول على أساس شهري وفقاً لتوقعات المحللين.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 419.4 نقطة، بينما استقر المؤشر البريطاني "فوتسي" عند 7483.5 نقطة.

في حين صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.5 بالمائة ليسجل 5954.8 نقطة، كما زاد المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 13345 نقطة.

وبحلول الساعة 5:07 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 1.1001 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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