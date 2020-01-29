المجلس الصحي السعودي يعتمد نظام تتبع إلكتروني للمستحضرات الصيدلانية

الرياض - مباشر: اعتمد المجلس الصحي السعودي نظام رصد وتتبع إلكتروني للمستحضرات الصيدلانية.

وأوضح المجلس الصحي السعودي، في بيان صادر، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماعه الـ88، أنه تم الموافقة على القواعد المنظمة للرعاية الصحية عن بُعد في المملكة "الطب الاتصالي" التي تمت مراجعتها من قبل الأمانة العامة للمجلس.

وبين المجلس، أن قواعد "الطب الاتصالي" تستمد نظاميتها من استراتيجية الرعاية الصحية التي أعدها المجلس، وصدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 320، والمتضمنة التأكيد على أهمية توفير نظم وتقنية معلوماتية في القطاعات الصحية.

وأكمل، أن قواعد "الطب الاتصالي" تستمد نظاميتها أيضاً من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 333، والذي يتضمن قيام المركز بمهمة الربط بين الجهات الصحية في المملكة والإشراف عليها.

واعتمد المجلس خلال اجتماعه، منصة رصد نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية، منوهاً إلى ضرورة التزام القطاعات الصحية الحكومية والخاصة بالربط الإلكتروني مع نظام "رصد" والإبلاغ عن جميع العمليات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لتذليل كافة التحديات التي تعيق تطبيق النظام.

وشهد الاجتماع، استعراض استراتيجية المركز السعودي لزراعة الأعضاء "المرحلة الثانية".

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