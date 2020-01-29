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توقعات بتباطؤ نمو اقتصاد الصين أدنى 5% بسبب "كورونا"

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توقعات بتباطؤ نمو اقتصاد الصين أدنى 5% بسبب "كورونا" توقعات بتباطؤ نمو اقتصاد الصين أدنى 5% بسبب "كورونا"

مباشر: توقع اقتصادي صيني تراجع نمو ثاني أكبر حول العالم أدنى 5 بالمائة أو أقل خلال الربع الأول من العام الجاري بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وأثار فيروس "كورونا" التي تسبب في وفاة أكثر من 130 شخصاً حتى الآن مخاوف كثيرة بشأن النمو الاقتصادي في الصيني مع تأثير على شركات السفر والسياحة.

وقال "زهانج مينج" الاقتصادي في الصينية لمجلة "كاجينج"، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع أن خفض فيروس كورونا للناتج المحلي الإجمالي المحتمل في الصين بنحو 1 بالمائة في الربع الأول من 2020.

وكان اقتصاد الصين تباطأ إلى 6 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي مسجلاً أقل وتيرة نمو في في 3 عقود.

وأضاف الاقتصادي الصيني أن تأثير "كورونا" قد يكون أكبر من فيروس "سارس" الذي شهدته الصين خلال عام 2002.

وتوقع "منيج" أن يُقبل صناع السياسة النقدية على المزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد في مواجهة هذا الخطر من خلال خفض معدلات الفائدة والاحتياطي الإلزامي لدى البنوك التجارية.

مباشر (اقتصاد)

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