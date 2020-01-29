سامسونج تعلن رسميًا عن أول حاسوب لوحي يدعم شبكات 5G

أعلنت شركة سامسونج اليوم الأربعاء رسميًا عن إطلاق أول حاسوب لوحي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وذلك بعد أشهر من الانتظار.

ويعد حاسوب (جالاكسي تاب إس6 5جي) Galaxy Tab S6 5G الجديد نسخة تدعم شبكات الجيل الخامس من حاسوبها اللوحي (جالاكسي تاب إس6) الذي أُعلن عنه نهاية شهر تموز/يوليو الماضي. ثم أكدت أواخر شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي أنها تعتزم إطلاق نسخة 5G منه.

وما عدا دعم شبكات الجيل الخامس 5G، فإن حاسوب (جالاكسي تاب إس6 5جي) الجديد لا يختلف عن (جالاكسي تاب إس6) من حيث المواصفات، ولكن هناك إضافة واحدة، وهي مودم (سنابدراجون إكس50 5جي) Snapdragon X50 5G التي تمكنه من دعم هذه الميزة.

يُذكر أن الحاسوب الجديد متاح حاليًا في كوريا الجنوبية بسعر يعادل 848 دولارًا أمريكيًا، وذلك لخيار 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، و128 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية. أما باقي المواصفات فهي ذاتها، وتشمل شاشة من نوع OLED HDR بقياس 10.5 بوصات، ومعالج (سنابدراجون 855)، والقلم الإلكتروني.

وسيبدأ توفر حاسوب (جالاكسي تاب إس6 5جي) الجديد في كوريا الجنوبية اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس. ولا معلومات عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.