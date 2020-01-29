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محدث.. نايمكس يتحول للهبوط بعد بيانات المخزونات الأمريكية

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محدث.. نايمكس يتحول للهبوط بعد بيانات المخزونات الأمريكية محدث.. نايمكس يتحول للهبوط بعد بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: تحول سعر "نايمكس" للهبوط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات مخزونات النفط الأمريكية ومراقبة مستجدات فيروس الصين الجديد "كورونا".

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 3.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

فيما استقر الإنتاج الأمريكي من النفط عند أعلى مستوى في تاريخه البالغ 13 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنصرم.

وكانت النفط ارتفعت في وقت سابق من التعاملات مدعومةً بتقارير صحفية تشير إلى أن منظمة أنتاج النفط "أوبك" وحلفاءها قد يمددون تخفيضات الإنتاج وسط المخاوف المتزايدة بشأن تفشي فيروس "كورونا" سريع الانتشار والذي قد يؤثر على الطلب بالسلب.

ويقوم المستثمرون في الوقت الحالي بتقييم معدل الخسائر الاقتصادية التي دامت لخمسة أيام متتالية بسبب انتشار الفيروس.

وبحلول الساعة 4:25 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 0.2 بالمائة إلى 53.39 دولار للبرميل بعد أن كان مرتفعاً عند مستوى 54.37 دولار للبرميل.

في حين ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 0.6 بالمائة لتصل إلى مستوى 59.92 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 60.62 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.

وكان الخام الأمريكي ارتفع للمرة الأولى في 6 جلسات خلال تعاملات أمس الثلاثاء مع تعافي الأسواق العالمية.

مباشر (اقتصاد)

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