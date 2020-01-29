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مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 3.5 مليون برميل

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مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 3.5 مليون برميل مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 3.5 مليون برميل

مباشر: ارتفعت مخزونات النفط الأمريكية 3.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع مخزونات البنزين في نفس الفترة.

وكشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط بمقدار 3.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 24 يناير/كانون الثاني الجاري لتصل إلى 431.7 مليون برميل.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مخزونات النفط الأمريكية سوف ترتفع بنحو 0.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1.2 مليون برميل.

وبحلول الساعة 3:46 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس/آذار بنسبة 0.5 بالمائة ليسجل 59.8 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بنسبة 0.2 بالمائة عند مستوى 53.4 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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