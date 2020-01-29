أخبار عاجلة

سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة -
إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات -
بريطانيا تخرج اليوم من الاتحاد الأوروبي -
مساء dmc - حلقة الخميس مع (رامي رضوان) 30/1/2020 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - فضائح السفير القطري في نيبال.. فساد مالي وتورط في جرائم اتجار بالبشر -
البنتاغون: نحتاج إلى صواريخ باتريوت في العراق ونعمل مع بغداد على نشرها -
البحرية الروسية تتسلم أضخم كاسحة ألغام بلاستيكية في العالم -
ملعب أون | لقاء مع سعيد لطفي محلل الناشئين | الخميس 30 يناير 2020| الحلقة الكاملة -
وليد صلاح الدين: محمد الصباحي لاعب أسوان بنسبة كبيرة سينتقل للاتحاد السكندري -
ايساف يغني شعبي اغنية كذا لون.. ويتحدث عن موقف عصام كاريكا اللى مش هاينساه | وشوشة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

فيديو لمتظاهر لبناني يستخدم طفله "درعا بشريا" يثير انتقادات واسعة

Google+ Print
فيديو لمتظاهر لبناني يستخدم طفله "درعا بشريا" يثير انتقادات واسعة فيديو لمتظاهر لبناني يستخدم طفله "درعا بشريا" يثير انتقادات واسعة

جي بي سي نيوز :-  قام أحد اللبنانيين باصطحاب طفله معه إلى ساحة رياض الصلح​ في العاصمة بيروت، أين كانت ​القوى الأمنية​ تستخدم خراطيم ​المياه​ لإبعاد ​المتظاهرين​ هناك وإخلاء الساحة.

وأظهر مقطع متداول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الطفل وهو في حضن والده الذي أصر على مواجهة خراطيم المياه، معرضا حياة ابنه للخطر.

ولم تتوقف "مغامرة" الأب إلا بعد تدخل أحد المعتصمين الذي قام بسحب الطفل من بين يديه.

وأثار الفيديو انتقادات واسعة، حيث طالب مغردون بمحاكمة الأب لأنه استخدم طفله كدرع بشري.

وانطلقت المسيرات الاحتجاجية أمس السبت من عدد من المناطق اللبنانية تحت شعار "لا ثقة"، نحو وسط بيروت. وقصد متظاهرون المدخل المؤدي إلى ساحة النجمة، وبدأوا بالطرق على الحواجز الحديدية التي وضعتها القوى الأمنية عند هذا المدخل.

كما أطلقوا هتافات باتجاه السرايا تدعو رئيس مجلس الوزراء، حسان دياب، إلى التنحي، وتصف حكومته بحكومة المحاصصة السياسية . RT

 

 

— Pierre Abi-Saab (@PierreABISAAB)

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
فيديو جديد.. اكتشاف 16مقبرة أثرية بالمنيا جنوب مصر

فيديو جديد.. اكتشاف 16مقبرة أثرية بالمنيا جنوب مصر

فيديو مذهل لسطح الشمس كما لم نره من قبل!

فيديو مذهل لسطح الشمس كما لم نره من قبل!

وبكرة_أحلى | ملخص السعادة في كلمتين .. شوف الفيديو دا وإدعيلي هيفرق معاك جدا

وبكرة_أحلى | ملخص السعادة في كلمتين .. شوف الفيديو دا وإدعيلي هيفرق معاك جدا

هل البضائع المشحونة من الصين تنقل عدوى فيروس كورونا؟ (فيديو)

هل البضائع المشحونة من الصين تنقل عدوى فيروس كورونا؟ (فيديو)