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الإحصاء تبدأ مشروع "تعداد السعودية 2020" بترقيم المباني.. الاثنين المقبل

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الإحصاء تبدأ مشروع "تعداد السعودية 2020" بترقيم المباني.. الاثنين المقبل الإحصاء تبدأ مشروع "تعداد السعودية 2020" بترقيم المباني.. الاثنين المقبل

 

الرياض – مباشر: تطلق الهيئة العامة للإحصاء مرحلة "ترقيم المباني" لمدة 33 يومًا بدءًا من يوم الإثنين المقبل، وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 6 مارس/ آذار 2020، لتُعد بذلك أولى مراحل الأعمال الميدانية لمشروع "تعداد 2020".

وقالت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن مرحلة العد الفعلي تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 18 مارس/ آذار 2020م، وحتى يوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2020م، "ولمدة 20 يومًا".

 وبيّنت الهيئة أن مرحلة "ترقيم المباني" تهدف إلى توفير معلومات عن المباني والوحدات العقارية لاستخدامها في مشروع التعداد، وتوزيع القوى العاملة اللازمة لعدِّ السكان، وتوفير بيانات عن عدد الأسر وأفرادها. 

وتعتمد الهيئة العامة للإحصاء في مرحلة "ترقيم المباني" على العنوان الوطني التابع لمؤسسة البريد السعودي المتوفر على المباني، بالإضافة لأسلوب ترقيم المباني؛ بحيث يضع المراقب ملصقًا يحتوي على رقم المبنى، ورقم الوحدة العقارية، وجملة الوحدات العقارية، وتفاصيل عن المداخل الفرعية والرئيسة للمباني، وأخذ بيانات أولية عن الأسرة، وعدد الأفراد، ونوع المبنى.

يشارك في تنفيذ مشروع "تعداد السعودية 2020" أكثر من 60 ألفًا من الكوادر البشرية الوطنية المدربة، مع العلم أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية "تعداد السعودية 2020" سيوفِّر قاعدةً عريضة من البيانات الإحصائية سوف تُستخدم كأساسٍ في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلَّبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية 2030.

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