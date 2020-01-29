سهم "جنرال إليكتريك" يقفز 9% لأعلى مستوى منذ 2018

مباشر: قفز سهم "جنرال إليكتريك" بأكثر من 9 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء عند أعلى مستوى في عام ونصف، بعد نتائج الأعمال القوية.

وجاءت مكاسب السهم مع تحقيق الشركة الأمريكية أرباحاً بأكثر من من توقعات المحللين خلال الربع الأخير من 2019.

فيما تراجعت الإيرادات الفصلية إلى 26.24 مليار دولار لكنها تغلبت على توقعات المحللين البالغة 25.67 مليار دولار.

ويأتي هذا أداء "جنرال إليكتريك" مع إيرادات نمو وحدة الطيران بنحو 6 بالمائة لتصل إلى 8.94 مليار دولار، بينما ظلت عائدات وحدة الطاقة ثابتة عند 5.40 مليار دولار.

وبالنسبة للعام الجاري، توقع "جنرال إليكتريك" أن يتراوح نصيب السهم من الأرباح بين 50 إلى 60 سنتاً، مقارنة مع أرباح العام الماضي عند 65 سنتاً.

وبحلول الساعة 3:25 مساءً بتوقيت جرينتتش، ارتفع سهم "جنرال إليكتريك" بنحو 9.5 بالمائة عند 12.84 دولار وهو أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2018.