تراجع مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار 5% خلال ديسمبر

مباشر: تراجعت مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة بنسبة 4.9 بالمائة خلال الشهر الماضي، بعكس توقعات المحللين.

وكشفت بيانات صادرة عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، اليوم الأربعاء، أن مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة تراجع ليسجل 103.2 نقطة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة سترتفع بنسبة 0.5 بالمائة خلال الشهر الأخير من العام المنقضي.

وأوضحت البيانات أنه من المتوقع أن تظل معدلات الرهن العقاري دون 4 بالمائة خلال العام الجاري مع إضافة سوق العمل الأمريكي مليوني وظيفة، وهي عوامل داعمة لصعود مبيعات المنازل.

لكن التقرير أوضح أن تراجع المخزونات سيضع حدوداً على إمكانية نمو مبيعات المنازل في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات المنازل قيد الإنتظار بنسبة 4.6 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقارنة بنفس الفترة من 2018.

وبحلول الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة عند مستوى 98.061.