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يستوعب 500 ألف مسافر سنوياً..تفاصيل مشروع توسعة مطار "حفر الباطن"

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يستوعب 500 ألف مسافر سنوياً..تفاصيل مشروع توسعة مطار "حفر الباطن" يستوعب 500 ألف مسافر سنوياً..تفاصيل مشروع توسعة مطار "حفر الباطن"

الرياض – مباشر: شهد أمير المنطقة الشرقية بالمملكة العربية ، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، توقيع عقد مشروع توسعة مطار حفر الباطن بالقيصومة.

وقع العقد رئيس هيئة الطيران المدني، عبدالهادي بن أحمد المنصوري، مع أحد الشركات الوطنية، وفقًا لبيان إمارة المنطقة الشرقية بالسعودية.

وبيّن أمير المنطقة الشرقية أن توسعة مطار "حفر الباطن" ستسهم في قدرة المطار على استيعاب الطلب المتزايد على الرحلات المحلية، والتوسع مستقبلاً ليشمل الرحلات الإقليمية، ويسهل الوصول إلى المحافظة، بجانب توفير فرص وظيفية، وأخرى استثمارية في مختلف القطاعات.

وتشمل التوسعة كذلك قاعدة الخدمات اللوجستية في المحافظة، التي تربط المملكة بدولة الكويت، كما يتضمن المشروع تصميم صالة سفر للركاب بطاقة استيعابية تصل إلى 500 ألف مسافر سنوياً، وبمساحة إجمالي 6050 متر مربع، وتصميم ساحة لوقوف الطائرات تابعه للصالة الجديدة، وتصميم منطقة الخدمات والمباني المساندة.

ويتضمن المشروع، إنشاء صالة تحتوي على 9 بوابات منها 3 بوابات للمغادرة الداخلية و3 بوابات للمغادرة الدولية و2 للقدوم الدولي وواحدة للقدوم الداخلي، إضافة إلى 12 منصة لإنهاء إجراءات السفر و9 منصات للجوازات منها 4 في منطقة المغادرة الدولية و5 في منطقة الوصول الدولية و600 موقف للسيارات، إلى جانب زيادة عدد المقاعد في صالات السفر إلى 491 مقعداً، علاوة 3 أجهزة للتفتيش الأمني وعدد 2 سيور لاستلام الأمتعة.

يأتي هذا المشاريع ضمن المشاريع التي تنفذها هيئة الطيران المدني وفق خطتها الاستراتيجية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، بهدف تطوير البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة.

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