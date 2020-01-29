"بيركشاير هاثاواي" تبيع أصولها الإعلامية بقيمة 140 مليون دولار

مباشر: وافقت شركة "بيركشاير هاثاواي" على صفقة لبيع مجموعة من الصحف والمنشورات الأسبوعية والمواقع الإلكترونية إلى مزود الأخبار "لي انتربريسز" مقابل 140 مليون دولار نقدًا.

وقالت الشركة المملوكة للملياردير الأمريكي "وارن بافيت" في بيان صادر اليوم الأربعاء، إنها سوف تمنح شركة "لي انتربريسز" حوالي 576 مليون دولار في صورة تمويل طويل الآجل.

وتستخدم "لي انتربريس" عائدات إعادة التمويل لدفع ثمن محموعة" بي.إتش.ميديا" و"بافلو نيوز" المملوكة لوارن بافيت، بالإضافة إلى سداد ديون 400 مليون دولار.

وقال بافيت: "لم تكن لدينا مصلحة في بيع المجموعة لأي شخص آخر لسبب واحد بسيط هو أننا نعتقد أن "لي" في أفضل وضع للإدارة من خلال تحديات الصناعة، ليست هناك منظمة أكثر التزامًا بخدمة الدور الحيوي للأخبار المحلية عالية الجودة مثل لي انتربريسز".

وبحلول الساعة 3.10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "بيركشاير هاثاواي" بنحو 0.6 بالمائة.