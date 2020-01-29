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سهم "آبل" يرتفع لمستوى قياسي جديد بعد نتائج الأعمال

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سهم "آبل" يرتفع لمستوى قياسي جديد بعد نتائج الأعمال سهم "آبل" يرتفع لمستوى قياسي جديد بعد نتائج الأعمال

مباشر: ارتفع سهم "آبل" لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت الشركة أرباحاً وإيرادات تتجاوز توقعات المحللين.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية أنها حققت صافي أرباح بقيمة 22.236 مليار دولار وهو مستوى قياسي خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 19.965 مليار دولار المسجلة في نفس الفترة من العام السابق له.

بينما بلغت الإيرادات 91.819 مليار دولار وهو مستوى قياسي خلال الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وارتفعت مبيعات أجهزة "أيفون" بنحو 8 بالمائة خلال الربع الرابع مسجلة 55.95 مليار دولار مقابل 51.98 المسجلة في نفس الفترة من عام 2018، وفقاً لتقرير نتائج الأعمال.

وبحلول الساعة 2:42 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر سهم شركة "آبل" بنحو 2.3 بالمائة لتصل إلى 324.97 دولار.

وكان سهم "آبل" قد سجل 327 دولار في وقت سابق من الجلسة لأول مرة على الإطلاق.

مباشر (اقتصاد)

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