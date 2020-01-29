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"داو جونز" يرتفع 200 نقطة بالمستهل بدعم نتائج أعمال

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"داو جونز" يرتفع 200 نقطة بالمستهل بدعم نتائج أعمال "داو جونز" يرتفع 200 نقطة بالمستهل بدعم نتائج أعمال

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، ليصعد "داو جونز" أكثر من 200 نقطة بدعم نتائج الأعمال القوية وقبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي.

وبدلاً من استمرار مخاوف فيروس "كورونا"، حول المستثمرون تركيزهم إلى نتائج الأعمال القوية حيث أبلغت شركة "آبل" عن أرباح قياسية خلال الربع المالي الأول في2020 مع ارتفاع مبيعات أجهزة الآيفون بنسبة 8 بالمائة.

وارتفع سهم "آبل" بأكثر من 2.5 بالمائة بعد الأداء المالي القوي، كما صعد  سهم "بوينج" بنحو 2.7 بالمائة رغم تسجيل الشركة أول خسائر سنوية في أكثر من عقدين.

كما قفز سهم "جنرال إليكتريك" بأكثر من 7 بالمائة بعد تجاوز الأرباح والإيرادات توقعات المحللين خلال الربع الأخير من 2019.

ويترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم مع توقعات واسعة بتثبيت معدلات الفائدة.

وفيما يتعلق بالأرقام الاقتصادية، ارتفع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة  بنحو 8 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.7 بالمائة أو ما يعادل 209.7 نقطة ليسجل 28933.5 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 3289.3 نقطة، وصعد "ناسداك" بنسبة 0.5 بالمائة إلى 9319.4 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 98.186.

مباشر (اقتصاد)

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