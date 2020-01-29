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19 فبراير.. مساهمو "تبوك الزراعية" يناقشون تخفيض رأس المال

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19 فبراير.. مساهمو "تبوك الزراعية" يناقشون تخفيض رأس المال 19 فبراير.. مساهمو "تبوك الزراعية" يناقشون تخفيض رأس المال

الرياض- مباشر: يصوت مساهمي شركة تبوك للتنمية الزراعية، على توصية تخفيض رأس المال بنسبة 46.3 بالمائة خلال الجمعية العامة غير العادية يوم 19 فبراير/ شباط 2020.

ووفقا لبيان الشركة على "تداول"، اليوم الأربعاء، تضمن جدول أعمال الجمعية العامة التصويت على تخفيض رأس المال ليصبح نحو 241.77 مليون ريال، بدلاً من 450 مليون ريال قبل التخفيض.

ويصبح عدد أسهم الشركة بعد التخفيض نحو 24.18 مليون سهم بدلا من 45 مليون سهم قبل التخفيض.

وأرجعت الشركة التخفيض إلى إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 208.2 مليون ريال، عبر إلغاء 20.8 مليون سهم من أسهم الشركة، وسيتم تخفيض 0.46 سهم لكل 1 سهم.

وبلغ إجمالي الخسائر المتراكمة للشركة نحو 208.233 مليون ريال، بنهاية الربع الثالث من 2019، تمثل نحو 46.3 بالمائة من رأس المال البالغ 450 مليون ريال .

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