"وفا للتأمين" تدعو المساهمين للتصويت على مقترح إعادة التنظيم المالي

الرياض – مباشر: دعت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) المساهمين إلى حضور اجتماع التصويت على مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة، بموجب نظام الإفلاس السعودي.

ودعا مجلس إدارة الشركة، وفقا لبيان لها على "تداول" اليوم الأربعاء، المساهمين للتصويت على مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة والذي حددته المحكمة في يوم الاثنين الموافق 24 فبراير/ شباط 2020.

وقالت "وفا"، في بيانها، إن عملية التصويت تتم بإشراف أمين إعادة التنظيم المالي المعين من قبل المحكمة التجارية بالرياض وليد سبحي.

وأضافت الشركة، أن التصويت سيكون من خلال الحضور شخصياً، ولا ينطبق التصويت الإلكتروني على الاجتماع، مبينة أنه وفقاً للمادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، لا ينعقد اجتماع الملاك إلا بحضور ملاك يمثلون ربع رأسمال الشركة على الأقل.

ولفتت "وفا"، إلى أنه يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع حضور الاجتماع.

وأعلنت الشركة، في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، عن اعتماد المحكمة التجارية بالرياض قائمة المطالبات النهائية الخاصة بإجراءات إعادة التنظيم المالي، وقبول إيداع مقترح إعادة التنظيم المالي المقدم من الشركة.

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