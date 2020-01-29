أرباح وإيرادات "ماكدونالدز" تتجاوز التوقعات خلال الربع الرابع

مباشر: أعلنت شركة الوجبات السريعة "ماكدونالدز" أرباحها وإيراداتها خلال الربع الرابع لعام 2019 والتي جاءت أعلى من توقعات المحللين.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في مجال الوجبات السريعة، اليوم الأربعاء، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 1.57 مليار دولار (2.08 دولار للسهم) خلال الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 1.42 مليار دولار (1.82 دولا للسهم) المسجلة في نفس الفترة من عام 2018.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة بعد استبعاد البنود غير المتكررة 1.97 دولار مقابل التوقعات البالغة 1.96 مليار دولار في الربع الرابع من 2019.

وبلغت إيرادات "ماكدونالدز" 5.35 مليار دولار خلال الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول الماضي على أساس سنوي، مقابل 5.16 مليار دولار المسجلة في نفس الربع لعام 2018.

وبحسب تقديرات المحللين، فكان من المتوقع أن تبلغ مبيعات الشركة الأمريكية 5.31 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن مبيعات سلسلة متاجر الغذاء العالمية شهدت نمواً بنسبة 5.9 بالمائة مقابل توقعات كانت تشير إلى زيادة بنحو 5.2 بالمائة.

وبالنسبة لمبيعات المتاجر في الولايات المتحدة فسجلت ارتفاعاً بنحو 5.1 بالمائة في الربع الرابع لعام 2019.

وفي مجمل عام 2019، بلغ صافي أرباح "ماكدونالدز" 6.025 مليار دولار بزيادة 4 بالمائة عن عام 2018، فيما شهدت الإيرادات ارتفاعاً بنسبة 3 بالمائة لتصل إلى 21.08 مليار دولار.