"عذيب للاتصالات" ترفع خسائرها 52% بالربع الثاني

الرياض ـ مباشر: ارتفعت صافي خسائر شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو)، نحو 52.38 بالمائة، خلال الربع الثاني، للفترة المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وكشفت بيانات الشركة على "تداول"، اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الخسائر إلى 20.83 مليون ريال، مقابل 13.67 مليون ريال، للربع الثاني المنتهي في سبتمبر/ أيلول 2018.

وأوضحت الشركة، أن ارتفاع صافي الخسائر، يعود إلى زيادة مصاريف الاستهلاك والإطفاء وانخفاض الإيرادات والإيرادات الأخرى.

وارتفعت خسائر الشركة في ستة أشهر إلى 52.69 مليون ريال، مقابل 35.54 مليون ريال، بارتفاع نسبته 48.26 بالمائة.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة 180.98 مليون ريال، تمثل 51.63 بالمائة، من رأسمال الشركة، البالغ 350.53 مليون ريال.

وتنتهي السنة المالية للشركة في 31 مارس / آذار من كل عام.