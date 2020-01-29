أخبار عاجلة

سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة -
إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات -
بريطانيا تخرج اليوم من الاتحاد الأوروبي -
مساء dmc - حلقة الخميس مع (رامي رضوان) 30/1/2020 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - فضائح السفير القطري في نيبال.. فساد مالي وتورط في جرائم اتجار بالبشر -
البنتاغون: نحتاج إلى صواريخ باتريوت في العراق ونعمل مع بغداد على نشرها -
البحرية الروسية تتسلم أضخم كاسحة ألغام بلاستيكية في العالم -
ملعب أون | لقاء مع سعيد لطفي محلل الناشئين | الخميس 30 يناير 2020| الحلقة الكاملة -
وليد صلاح الدين: محمد الصباحي لاعب أسوان بنسبة كبيرة سينتقل للاتحاد السكندري -
ايساف يغني شعبي اغنية كذا لون.. ويتحدث عن موقف عصام كاريكا اللى مش هاينساه | وشوشة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"صافولا" توصي بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن 2019

Google+ Print
"صافولا" توصي بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن 2019 "صافولا" توصي بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن 2019

الرياض – مباشر: أوصى مجلس إدارة مجموعة صافولا بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2019.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول" اليوم الأربعاء، إن المجلس قرر توزيع 160.2 مليون ريال كأرباح نقدية، مستحقة لـ  533.98 مليون سهم، بواقع 0.30 ريال للسهم الواحد، بما يمثل 3 بالمائة من قيمته الاسمية.

وأضافت "صافولا"، في بيانها، أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة.

وأوضحت، أنه سيتم تحديد موعد الجمعية العامة بعد الحصول على الموافقات النظامية، والتي سيتم من خلالها اعتماد على توصية مجلس الإدارة بهذا الخصوص.

ولفتت الشركة، إلى أنه سيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقاً، مطالبة المساهمين بسرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية؛ لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع.

وتحولت الشركة للربحية خلال عام 2019 بصافي 475.6 مليون ريال، مقارنة بخسائر قيمتها 520.4 مليون ريال في العام 2018.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 1.4 بالمائة، عند مستوى 35.30 ريالا.

ترشيحات:

مجموعة صافولا تعتزم شراء 700 ألف خزينة

79.1 مليار ريال تمويلات للسعوديين لشراء مسكن جديد خلال 2019

مبيعات نقاط البيع بالسعودية ترتفع 23% خلال عام 2019

السعودية.. إيداع معاشات وبدل غلاء معيشة تجاوزت ملياري ريال للمستفيدين

الشورى السعودي يطالب بتضييق الفجوة بين العرض والطلب بسوق العقار

الشورى السعودي يطالب بتحفيز السعودة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة

مطالبات من الشورى السعودي لصندوق النفقة

وزارة الخارجية: السعودية تدعم الجهود للوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية

الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية ترتفع لـ499.5 مليار دولار بنهاية 2019

تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع لـ33.47 مليار دولار في 2019

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة

سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة

إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات

إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات

اختتام مناورات "مرجان 16" السعودية المصرية

اختتام مناورات "مرجان 16" السعودية المصرية

العمل السعودية تتعاون مع "منشآت" لتدشن منظومة للاستثمار والابتكار الاجتماعي

العمل السعودية تتعاون مع "منشآت" لتدشن منظومة للاستثمار والابتكار الاجتماعي