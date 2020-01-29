"صافولا" توصي بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن 2019

الرياض – مباشر: أوصى مجلس إدارة مجموعة صافولا بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2019.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول" اليوم الأربعاء، إن المجلس قرر توزيع 160.2 مليون ريال كأرباح نقدية، مستحقة لـ 533.98 مليون سهم، بواقع 0.30 ريال للسهم الواحد، بما يمثل 3 بالمائة من قيمته الاسمية.

وأضافت "صافولا"، في بيانها، أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة.

وأوضحت، أنه سيتم تحديد موعد الجمعية العامة بعد الحصول على الموافقات النظامية، والتي سيتم من خلالها اعتماد على توصية مجلس الإدارة بهذا الخصوص.

ولفتت الشركة، إلى أنه سيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقاً، مطالبة المساهمين بسرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية؛ لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع.

وتحولت الشركة للربحية خلال عام 2019 بصافي 475.6 مليون ريال، مقارنة بخسائر قيمتها 520.4 مليون ريال في العام 2018.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 1.4 بالمائة، عند مستوى 35.30 ريالا.

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