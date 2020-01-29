ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة 8% خلال ديسمبر

مباشر: ارتفع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة بنسبة 8.5 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع صعود الواردات بوتيرة تتجاوز نمو الصادرات.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أن العجز التجاري السلعي بلغ 68.3 مليار دولار خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 63 مليار دولار في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن عجز الميزان التجاري السلعي الأمريكي سيرتفع إلى 64.5 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن الصادرات السلعية الأمريكية سجلت 137 مليار دولار في الشهر الماضي، وهو أعلى بمقدار 0.4 مليار دولار عن نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.

في حين بلغت واردات السلع في الولايات المتحدة 205.3 مليار دولار في الشهر الماضي، لتكون أعلى بمقدار 5.8 مليار دولار من واردات الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 1:49 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 1.0997 دولار.