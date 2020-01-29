أخبار عاجلة

سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة -
إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات -
بريطانيا تخرج اليوم من الاتحاد الأوروبي -
مساء dmc - حلقة الخميس مع (رامي رضوان) 30/1/2020 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - فضائح السفير القطري في نيبال.. فساد مالي وتورط في جرائم اتجار بالبشر -
البنتاغون: نحتاج إلى صواريخ باتريوت في العراق ونعمل مع بغداد على نشرها -
البحرية الروسية تتسلم أضخم كاسحة ألغام بلاستيكية في العالم -
ملعب أون | لقاء مع سعيد لطفي محلل الناشئين | الخميس 30 يناير 2020| الحلقة الكاملة -
وليد صلاح الدين: محمد الصباحي لاعب أسوان بنسبة كبيرة سينتقل للاتحاد السكندري -
ايساف يغني شعبي اغنية كذا لون.. ويتحدث عن موقف عصام كاريكا اللى مش هاينساه | وشوشة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة 8% خلال ديسمبر

Google+ Print
ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة 8% خلال ديسمبر ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة 8% خلال ديسمبر

مباشر: ارتفع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة بنسبة 8.5 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع صعود الواردات بوتيرة تتجاوز نمو الصادرات.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أن العجز التجاري السلعي بلغ 68.3 مليار دولار خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 63 مليار دولار في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن عجز الميزان التجاري السلعي الأمريكي سيرتفع إلى 64.5 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن الصادرات السلعية الأمريكية سجلت 137 مليار دولار في الشهر الماضي، وهو أعلى بمقدار 0.4 مليار دولار عن نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.

في حين بلغت واردات السلع في الولايات المتحدة 205.3 مليار دولار في الشهر الماضي، لتكون أعلى بمقدار 5.8 مليار دولار من واردات الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 1:49 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 1.0997 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة

سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة

إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات

إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات

تفاقم أزمة "كورونا" وبيانات النمو الأمريكية محور الأسواق العالمية اليوم

تفاقم أزمة "كورونا" وبيانات النمو الأمريكية محور الأسواق العالمية اليوم

أرباح "أمازون" ترتفع بأكثر من التقديرات مع قفزة 21% للمبيعات

أرباح "أمازون" ترتفع بأكثر من التقديرات مع قفزة 21% للمبيعات