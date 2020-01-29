"بوينج" تسجل أول خسائر سنوية منذ 1997

مباشر: تراجعت أرباح وإيرادات شركة "بوينج" في الربع الأخير من العام الماضي، كما سجلت أول خسائر سنوية في أكثر من عقدين من الزمن.

وكشفت صانعة الطائرات الأمريكية في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء أنها سجلت خسائر بقيمة 1.01 مليار دولار (1.79 دولار للسهم) خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة مع أرباح 3.4 مليار دولار ( 5.93 دولار للسهم) خلال الفترة المقارنة من العام السابق له.

وياستنثاء البنود والمواد غير المتكررة، بلغ نصيب سهم "بوينج" من الخسائر 2.33 دولار في الربع الأخير من عام 2019 مقارنة مع أرباح 5.48 دولار للسهم في الربع ذاته من عام 2018.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن سهم الشركة الأمريكية سيسجل أرباحاً بنحو 1.32 دولار للسهم خلال نفس الفترة.

كما تراجعت الإيرادات بنحو 37 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الرابع من 2019، لتصل إلى 17.91 مليار دولار، مقارنة مع توقعات 21.70 مليار دولار.

وتأثرت إيرادات "بوينج" جراء وقف تحليق طائرات "737ماكس" في العديد من دول العالم بعد حادثتين قاتلتين راح ضحيتهما 346 شخصاً.

وتراجعت عائدات الطائرات التجارية بنحو 55 بالمائة إلى 7.46 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2019.

وفي إجمالي 2019، سجلت "بوينج" خسائر بقيمة 636 مليون دولار، مقارنة مع أرباح 10.46 مليار دولار في 2018، لتكون أول خسائر سنوية منذ عام 1997.

وفيما يتعلق بالإيرادات السنوية للشركة الأمريكية فقد تراجعت بنحو 24 بالمائة في 2019 لتصل إلى 76.55 مليار دولار.

ورغم ذلك، تشير العقود الآجلة لسهم "بوينج" إلى ارتفاع بنحو 2.7 بالمائة عند 325.3 دولار.