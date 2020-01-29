"صناعة الورق" توقع اتفاقية مع "الرياض" لإعادة جدولة تسهيلات

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق، عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض لإعادة جدولة التمويل القائم.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول" اليوم الأربعاء، أن إجمالي قيمة التمويل 160 مليون ريال، يتم سدادها من خلال أقساط شهرية، خلال 7 سنوات تنتهي في الأول من ديسمبر / كانون الأول من العام 2026.

وأشارت الشركة، إلى أن الهدف من الاتفاقية، هو إعادة الجدولة لتناسب ظروف التدفقات النقدية بالشركة.

وبينت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته، يشمل سندا لأمر، دون أية ضمانات إضافية.

وأكدت أن الاتفاقية لا يوجد بها أطراف ذات علاقة.