"كيان السعودية" تعتزم إيقاف وحدات إنتاج مطلع فبراير المقبل

الرياض – مباشر: أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية)، اليوم الأربعاء، عن اعتزامها إيقاف بعض وحدات الإنتاج ابتداء من مطلع شهر فبراير/ شباط 2020.

وقالت "كيان"، في بيان لها على "تداول"، إنه سيتم إيقاف الوحدات؛ لغرض إجراء الصيانة الدورية المجدولة لمصنع جلايكول الإيثلين وأوكسيد الإثيلين.

وأصافت الشركة، أن مدة إيقاف الوحدات لغرض الصيانة تصل إلى 21 يوما؛ وذلك بناء على الخطة المجدولة والمعتمدة للعام 2020.

وأوضحت "كيان"، أنه سيترتب على ذلك إجراء بعض أعمال الصيانة والتحسينات لبعض المصانع المعتمدة على إنتاج مصنع جلايكول الإيثلين وأوكسيد الإثيلين.

وبينت، أن الأثر المالي المتوقع لإيقاف هذه المصانع حسب متوسط الاسعار الحالية يقدر بـ 117 مليون ريال، على أن يظهر على نتائج الشركة خلال الربع الأول من عام 2020.

وأكدت "كيان"، أنها ستقوم الشركة بتلبية احتياجات السوق باستخدام المخزون المتوفر لديها ضمن خطة ممنهجة للحد من الأثر المالي.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على تراجع نسبته 0.20 بالمائة، لمستوى 10.06 ريالا.

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