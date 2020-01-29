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19 فبراير..مساهمو "تهامة" يناقشون زيادة رأسمالها بطرح أسهم حقوق أولوية

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19 فبراير..مساهمو "تهامة" يناقشون زيادة رأسمالها بطرح أسهم حقوق أولوية 19 فبراير..مساهمو "تهامة" يناقشون زيادة رأسمالها بطرح أسهم حقوق أولوية

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، بتاريخ 19 فبراير / شباط 2020.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأربعاء، أن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على زيادة رأس المال، من خلال طرح أسهم حقوق أولوية، بقيمة 100 مليون ريال.

وأشارت إلى أنه بعد إقرار الزيادة، يرتفع رأسمال الشركة من 75 مليون ريال إلى 175 مليون ريال، بهدف دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.

كما بينت أن أحقية الأسهم الجديدة، لمساهمي الشركة المقيدين، بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، التي ستقرر الزيادة.

ونوهت الشركة أنه سيتم التصويت خلال الجمعية، على تعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي للشركة، فيما يتعلق برأس المال وبالاكتتاب، ودعوة الجمعية العامة.

مباشر (اقتصاد)

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