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أسهم هونج كونج تتراجع 3% مع مخاوف فيروس "كورونا"

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أسهم هونج كونج تتراجع 3% مع مخاوف فيروس "كورونا" أسهم هونج كونج تتراجع 3% مع مخاوف فيروس "كورونا"

مباشر: تراجعت مؤشرات أسهم هونج كونج لأدنى مستوى في 7 أسابيع في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع تزايد المخاوف بشأن انتشار فيروس "كورونا".

وأدت مخاوف المستثمرين إلى انخفاض في سوق الأسهم في هونج كونج بنحو 3 بالمائة تقريباً خلال تعاملات اليوم، في أول جلسة تداول بعد العودة من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وتسبب الفيروس بوفاة 132 شخصًا وعدوى قرابة 6000 حالة في الصين حتى الآن، مع تأكيد عشرات الحالات الأخرى في دول أخرى مثل الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا.

وتوقفت وسائل النقل في أجزاء من البلاد، وألغى المسافرون الحجوزات وأغلقت بعض المتاجر والمطاعم ودور السينما والمواقع السياحية في محاولة لمنع انتشار الوباء.

وتم إغلاق جميع أسواق الأوراق المالية والعملة والسندات الصينية منذ 23 يناير/كانون الثاني الجاري للاحتفال بالعام القمري الجديد ومن المقرر إعادة فتحها في 3 فبراير/شباط.

وعند الإغلاق، تراجع مؤشر "هانج سينج" لأسهم هونج كونج بنحو 2.8 بالمائة مسجلاً 27160 نقطة.

مباشر (اقتصاد)

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