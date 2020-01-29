أرباح وإيرادات "جنرال إليكتريك" تتجاوز التوقعات في الربع الرابع

مباشر: حققت شركة "جنرال إليكتريك" أرباحاً وإيرادات تتجاوز تقديرات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي، لكنها تتوقع أداءً ضعيفاً في العام الحالي بفعل وقف استخدام طائرات "بوينج 737 ماكس".

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في مجال الصناعة والصادرة اليوم الأربعاء، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 538 مليون دولار (6 سنتات لكل سهم) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول مقابل 574 مليون دولار (7 سنتات للسهم الواحد) في نفس الفترة من 2018.

وبلغ نصيب السهم الواحد من الأرباح بعد استبعاد البنود والمواد غير المتكررة 21 سنتاً خلال الربع الماضي في مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع 14 سنتاً.

وبالنسبة لإجمالي إيرادات "جنرال إليكتريك"، فإنها بلغت 26.24 مليار دولار في الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 26.50 مليار دولار المسجلة في الربع المماثل من عام 2018.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى إيرادات "جنرال إليكتريك" سوف تبلغ 25.67 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2019.

ووفقاً لنتائج الأعمال، فإن إيرادات وحدة الطاقة ظلت ثابتة عند 5.40 مليار دولار مقابل التوقعات البالغة 5.48 مليار دولار في حين نمت إيرادات وحدة الطيران بنحو 6 بالمائة لتصل إلى 8.94 مليار دولار لتهزم التقديرات البالغة 8.84 مليار دولار.

وجاءت عوائد وحدة الرعاية الصحية دون التوقعات بعد بقاءها ثابتة عند 5.40 مليار دولار مقارنة مع التقديرات التي كانت تشير إلى إيرادات بنحو 5.46 مليار دولار.

وفي مجمل عام 2019، فإن إجمالي إيرادات الشركة الأمريكية تراجعت بنحو 1.9 بالمائة إلى 95.214 مليار دولار.

وبالنسبة لتوقعات العام الحالي، فتتوقع "جنرال إليكتريك" أن يتراوح نصيب السهم من الأرباح بين 50 إلى 60 سنتاً، وهو أقل من أرباح العام الماضي المعدلة 65 سنتاً ومقابل التوقعات البالغة 67 سنتاً.

وقالت "جنرال إليكتريك" إن توقعاتها المستقبلية كانت تستند إلى عودة طاشرات 737 ماكس إلى الخدمة، والتي من المنتظر أن تكون في منتصف عام 2020 بما يتماشى مع ما أعلنته بوينج.

في حين أن الشركة تعتقد أن يتراوح التدفق النقدي الحر الصناعي بين 2 إلى 4 مليارات دولار مقابل التقديرات البالغة 1.22 مليار دولار.

وبلغ التدفق النقدي الحر الصناعي 2.3 مليار دولار في مجمل عام 2019.

وكان سهم "جنرال إليكتريك" أغلق جلسة أمس عند مستوى 11.73 دولار بارتفاع 2.5 بالمائة، لكن العقود المستقبلية تشير إلى قفزة تصل إلى 7 بالمائة.