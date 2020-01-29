"دور" تهبط بأرباحها 8% في عام 2019

الرياض - مباشر: كشفت البيانات المالية لشركة دور للضيافة خلال عام 2019 تراجع صافي الأرباح بنسبة 7.76 بالمائة، مقارنة بالعام 2018.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول" اليوم الأربعاء، تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى نحو 53 مليون ريال، بالعام الماضي، مقابل 57.46 مليون ريال للعام السابق.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الأرباح السنوية يعود إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات نظراً لاحتساب مصاريف ما قبل الافتتاح ومصاريف تشغيل واستهلاكات المشاريع التي تم دخولها للتشغيل.

وأشارت إلى أن الربح تأثر بتطبيق الشركة معيار المحاسبة الدولي (16) اعتباراً من بداية عام 2019، بالإضافة إلى المعالجة المحاسبية لاحتساب الأعباء التمويلية الخاصة بالمشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها.

وعلى مستوى الربع الرابع من 2019، أظهرت بيانات الشركة، ارتفاع صافي الأرباح إلى 24.46 مليون ريال، مقابل 10.66 مليون ريال للربع المماثل من 2018، بارتفاع نسبته 129.47 بالمائة.