"صافولا" تتحول للربحية خلال 2019 بإيرادات تتجاوز 22 مليار ريال

الرياض – مباشر: حققت مجموعة صافولا نتائج إيجابية خلال عام 2019؛ بتحولها للربحية بنهاية العام على أساس سنوي.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول" اليوم الأربعاء، حققت "صافولا" صافي ربح بقيمة 475.6 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة خلال عام 2019، مقارنة بخسائر قيمتها 520.4 مليون ريال في 2018.

وأرجعت "صافولا" نمو الأرباح في 2019 إلى ارتفاع إجمالي الربح بسبب ارتفاع المبيعات وهوامش الربحية، ونمو حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، وانخفاض المصاريف التشغيلية بسبب التراجع الملحوظ في خسائر الهبوط في القيمة، وتسجيل مصاريف استثنائية خلال فترة المقارنة والمتعلقة بشركة تابعة لشركة شقيقة، فضلا عن عكس مخصص الزكاة والضرائب والمتعلق بتقييمات الأعوام السابقة للشركات التابعة.

وبلغت إيرادات الشركة 22.24 مليار ريال في 2019، مقارنة بـ 21.81 مليار ريال في العام السابق، بارتفاع 1.97 بالمائة.

137 مليون أرباح الربع الرابع.. والإيرادات 5.5 مليار ريال

وعلى مستوى أداء الشركة خلال الربع الرابع من عام 2019، سجلت تحولا إيجابيا بصافي أرباح قيمتها 137.3 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بخسائر قيمتها 526 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2018.

وتحولت الشركة للربحية بالربع الرابع لعدة أسباب؛ أبرزها ارتفاع إجمالي الربح بسبب زيادة المبيعات وهوامش الربحية، وارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، وانخفاض المصاريف التشغيلية بسبب انخفاض خسائر الهبوط في القيمة، وتراجع صافي تكلفة التمويل والزكاة وضريبة الدخل.

وانخفضت أرباح الشركة بنحو 38.1 بالمائة مقارنة بأرباح الربع السابق والبالغة 221.8 مليون ريال.

وحققت "صافولا" نموا نسبته 2.78 بالمائة في إيراداتها بالربع الرابع من 2019؛ لتصل إلى 5.49 مليار ريال، مقارنة بـ 5.35 مليار ريال في الفترة المماثل من العام 2018.

وسجل سهم الشركة مكاسب بنحو 1.4 بالمائة خلال تعاملات اليوم، ليغلق بمستوى 35.30 ريالا.

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