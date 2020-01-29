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سوق الأسهم السعودية يرتفع 0.24% بعد 6 تراجعات متتالية

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سوق الأسهم السعودية يرتفع 0.24% بعد 6 تراجعات متتالية سوق الأسهم السعودية يرتفع 0.24% بعد 6 تراجعات متتالية

الرياض - مباشر: أنهى سوق الأسهم - تداول، جلسة اليوم الأربعاء، باللون الأخضر ليعاود مكاسبه بعد 6 جلسات من التراجع المستمر، وسط تباين أداء القطاعات الكبرى.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعا 0.24 بالمائة، بمكاسب بلغت 19.43 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,185.51 نقطة.

وارتفعت قيم التداول إلى نحو 3.74 مليار ريال مقابل 3.2 مليار ريال بالجلسة السابقة، وارتفعت الكميات إلى نحو 143 مليون سهم، مقابل 133.75 مليون سهم بجلسة أمس الثلاثاء.

وعلى مستوى أداء القطاعات، جاء إغلاق 14 قطاعا باللون الأخضر، بقيادة قطاع البنوك الذي صعد 0.67 بالمائة، وارتفع قطاع الطاقة 0.32 بالمائة.

وأغلقت بقية القطاعات على تراجع، بصدارة قطاع الأدوية الذي هبط 0.87 بالمائة، تلاه قطاع المواد الأساسية بتراجع 0.73 بالمائة، وتراجع قطاع الاتصالات 0.49 بالمائة. 

وفيما يخص أداء الأسهم، شملت المكاسب 124 سهما، مقابل 57 سهما أغلقت باللون الأحمر، وجاء إغلاق 14سهما عند مستوياتها السابقة.

وتصدر "متلايف" الأسهم الرابحة بعد صعوده 9.95 بالمائة، وكانت أعلى الخسائر لسهم "أسمنت الجنوب" الذي أغلق متراجعا 3.2 بالمائة.

وسجل "سابك" أعلى قيم تداول، بنحو 317.07 مليون ريال، وأغلق متراجعا 1.91 بالمائة ليهبط إلى مستوى 87.20 ريال.

وجاء إغلاق السوق الموازي "نمو" بتراجع نسبته 0.36 بالمائة، بخسائر بلغت نحو 25.8 نقطة، ليغلق عند مستوى 7,057.75 نقطة.

وتصدر "الصمعاني" خسائر السوق الموازي، بتراجع نسبته 2.26 بالمائة، واقتصر اللون الأخضر على سهم "بحر العرب" الذي أغلق مرتفعا 0.97 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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