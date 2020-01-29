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مجموعة صافولا تعتزم شراء 700 ألف خزينة

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مجموعة صافولا تعتزم شراء 700 ألف خزينة مجموعة صافولا تعتزم شراء 700 ألف خزينة

الرياض- مباشر: أعلنت مجموعة صافولا عن عزمها شراء أسهمها للاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل للمديرين التنفيذيين لمجموعة صافولا وذلك في ضوء موافقة مجلس إدارتها على معايير وشروط البرنامج.

ووفقا لبيان الشركة على "تداول"، اليوم الأربعاء، يبلغ عدد الأسهم المُقرر شرائها 700 ألف سهم تمثل 0.13 بالمائة من إجمالي عدد أسهم صافولا، وسيتم تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة.

وأوضحت أن الغرض من الشراء هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل والذي يهدف إلى استقطاب الكفاءات والكوادر المتميزة والاحتفاظ بها وتحفيزها لمزيد من الأداء مما يساهم في تحقيق أهداف مجموعة صافولا.  

وأوضحت أنه لا يوجد أسهم خزينة لدى المجموعة حالياً.

وأشارت إلى ضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، واستيفاء شروط الملائمة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشر من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات.

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