"البحري" تربح 620.7 مليون ريال بـ2019..بعد قفزة بالربع الرابع

الرياض – مباشر: ارتفعت الأرباح السنوية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) بنسبة 28.98 بالمائة خلال عام 2019 مقارنة بالعام السابق.

ووفقا لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الأربعاء، وصل صافي الأرباح إلى 620.7 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بـ 481.24 مليون ريال في عام 2018.

وأرجعت "البحري" نمو أرباح العام 2019 لعدة أسباب؛ أبرزها ارتفاع الدخل التشغيلي من عدة قطاعات بالمجموعة؛ مدعومة بالنمو المحقق في قطاع نقل النفط الخام؛ بسبب ارتفاع معدلات أسعار النقل، فضلا عن الانخفاض في حصة المجموعة من خسائر الاستثمارات في الشركات الزميلة عن 2018.

وارتفعت إيرادات الشركة 7.1 بالمائة إلى 6.57 مليار ريال في 2019، مقابل 6.13 مليار ريال في العام السابق.

أرباح الربع الرابع تقفز 172.5%

وقفزت أرباح "البحري" بنسبة 172.49 بالمائة خلال الربع الرابع من عام 2019 على أساس سنوي.

ووصلت أرباح الشركة الصافية بعد الزكاة والضريبة إلى 249.08 مليون ريال بالربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بأرباح قيمتها 91.41 مليون ريال بالربع المماثل من 2018.

وقالت "البحري"، إن نمو أرباح الربع الرابع يرجع إلى ارتفاع العوائد من عدة قطاعات تشغيلية مدعومة بالنمو المحقق في قطاع نقل النفط الخام بسبب ارتفاع معدلات أسعار النقل، وانخفاض المصروفات التمويلية، وكذلك الانخفاض في حصة المجموعة من خسائر الاستثمارات في الشركات الزميلة.

وزادت أرباح الشركة 69.8 بالمائة على أساس ربعي؛ مقارنة بأرباح الربع الثالث من 2019 والبالغة 146.73 مليون ريال.

ونمت إيرادات الشركة 8.85 بالمائة في الربع الرابع من 2019؛ إلى 1.94 مليار ريال، مقابل 1.78 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على تراجع نسبته 1.09 بالمائة، لمستوى 36.40 ريالا.

ترشيحات:

الشورى السعودي يطالب بتحفيز السعودة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة

مطالبات من الشورى السعودي لصندوق النفقة

79.1 مليار ريال تمويلات للسعوديين لشراء مسكن جديد خلال 2019

مبيعات نقاط البيع بالسعودية ترتفع 23% خلال عام 2019

السعودية.. إيداع معاشات وبدل غلاء معيشة تجاوزت ملياري ريال للمستفيدين

وزارة الخارجية: السعودية تدعم الجهود للوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية

الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية ترتفع لـ499.5 مليار دولار بنهاية 2019

الاحتياطي العام للحكومة السعودية يتراجع 4% بنهاية 2019

تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع لـ33.47 مليار دولار في 2019

8 قرارات لمجلس الوزراء السعودي باجتماعه برئاسة الملك سلمان

الرئيس التنفيذي لـ"نيوم": الإعلان عن المخطط العام للمشروع خلال شهرين

وزير العمل: 7 آلاف ريال متوسط أجور السعوديين بمهن المحاسبة