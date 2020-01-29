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تقرير يتوقع ارتفاع إصدارات الدخل الثابت للشركات الخليجية في 2020

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تقرير يتوقع ارتفاع إصدارات الدخل الثابت للشركات الخليجية في 2020 تقرير يتوقع ارتفاع إصدارات الدخل الثابت للشركات الخليجية في 2020

الكويت - مباشر: توقعت شركة كامكو إنفست، تحقيق مستويات مستدامة من إصدارات الدخل الثابت (السندات - الصكوك) للشركات الخليجية خلال عام 2020.

ولفتت الشركة في تقرير صادر اليوم الأربعاء، أن معدلات الفائدة المنخفضة سوف تحفز على زيادة التمويل عن طريق السندات والصكوك.

ورجحت كامكو أن يعوض الأداء الإيجابي المتوقع لسوق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعض تأثير انخفاض معدلات الفائدة.

وتابع التقرير: "تستغل الحكومات طريق الخصخصة، على الرغم من أن ارتفاع العجز وسط انخفاض النفط قد يؤدي إلى زيادة هامشية في إصدارات أدوات الدين".

وكشفت التقرير عن ارتفاع إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2019 بنسبة 22.43 بالمائة، إلى 140.8 مليار دولار، مقارنة بـ115 مليار دولار في 2018.

ولفت إلى أن الارتفاع السنوي جاء مدعوماً بإصدارات أعلى للسندات والصكوك التي شهدت وتيرة نمو مضاعفة مقارنة بالعام السابق

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفعت إصدارات الدخل الثابت بنسبة 13.2 بالمائة إلى 179.8 مليار دولار، مقابل 158.8 مليار دولار في 2018.

وجاءت الزيادة في الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على خلفية انخفاض عائدات النفط، خاصة في الخليج، مما أدى إلى تدهور الأداء المالي للمنطقة.

ووفقًا لصندوق النقد الدولي، تشير التقديرات إلى أن العجز المالي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع إلى 2.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019 والذي من المتوقع أن يزيد الى نسبة 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

وحصل سوق أدوات الدين على دعم كبير في عام 2019 مع تراجع بما يقرب من 75 نقطة أساس في المعدلات القياسية التي حفزت الحكومات والشركات على اتخاذ مسار الدين إلى جانب خصخصة الشركات المملوكة للدولة.

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