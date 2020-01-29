استقرار الدولار عالمياً مع ترقب قرار المركزي الأمريكي

مباشر: استقر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع تفشي الفيروس الصيني، وترقب عقد اجتماع الفيدرالي الأول في العام الحالي.

ومن المقرر إعلان قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، ومن المتوقع أن يُبقي البنك معدلات الفائدة كما هي عند مستوى يتراوح بين 1.5 بالمائة إلى 1.75 بالمائة.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفيدرالي إلى خفض معدل الفائدة لمنح الولايات المتحدة منافسة عادلة مع الدول الأخرى.

وارتفع عدد ضحايا الفيروس الصيني القاتل إلى 132 شخص، وازداد عدد المصابين في الدول الأخرى، مع حذرت الولايات المتحدة مواطنيها من السفر الغير ضروري الى الصين.

وأغلقت العديد من الشركات في الصين، بينما أمرت بعض الشركات موظفيها العمل من المنزل، ومنعت شركات أخرى سفر عملائها الى الصين منها شركة فيسبوك.

ومن المقرر إعلان بيانات أسعار منازل قيد الانتظار الأمريكية والميزان التجار السلعي في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 9:45 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة ليصل إلى 1.1004 دولار، بينما تراجع أمام العملة اليابانية بنسبة 0.1 بالمائة عند مستوى 109.04 ين.

في حين ارتفعت العملة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 بالمائة إلى مستوى 1.3014 دولار، كما صعدت مقابل العملة السويسرية بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 0.9743 فرنك.

وخلال نفس الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار الأمريكي والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 98.052.