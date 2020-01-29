العمل السعودية تطلق 20 مبادرة جديدة لدعم التوطين وآليات الاستقدام

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الأربعاء، عن عزمها إطلاق 20 مبادرة جديدة.

وكشفت الوزارة، في بيان لها، أن المبادرات تستهدف تحفيز وتحسين بيئة أعمال القطاع الخاص للمساهمة في توطين الفرص الوظيفية، ورفع مستوى تنافسية المنشآت في سوق العمل.

وأضافت الوزارة، أنه هذه تأتي المبادرات نتاج ورش عمل تم عقدها مع القطاع الخاص، والباحثين عن العمل، إضافة إلى لقاءات تمت مع اللجان المختصة والمهتمين، والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتابعت: أن هذه الحزمة تأتي امتداداً لمبادرات أطلقتها الوزارة العام الماضي، سعياً منها إلى الاستمرار في تطوير قطاع الأعمال ورفع مستوى مشاركة أبناء وبنات الوطن في التنمية الاقتصادية الوطنية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت وزارة العمل، أن هذه المبادرات تهدف إلى دعم التوطين، بمختلف المجالات، من خلال نشر مؤشرات التوطين لعدد من الأنشطة الموطنة، وإيجاد منتجات تحفيزية للمنشآت لزيادة نسب التوطين لديها.

وبينت الوزارة، أن المبادرات تشمل تطوير سياسات وآليات الاستقدام، ومنها ما يتعلق بتأشيرات التأسيس للمنشآت الجديدة، بالإضافة إلى تطوير بوابة التأييدات الحكومية والتأشيرات الموسمية، وإتاحة فرص التدريب وتطوير المهارات للباحثين عن عمل والعاملين المواطنين.

وتضمنت المبادرات تقديم المشورة والدعم لكافة العاملين، من خلال تقديم الإرشاد المهني لهم.

وأطلقت وزارة العمل، مؤخرا، خدمة نقل العاملين بين منشآت القطاع الصحي عبر مبادرة "أجير" المطور التي تعد باكورة المرحلة الثانية من المبادرات، إضافة الى مبادرة تدريبية بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية والتي تهدف الى رفع الوعي بنظام العمل السعودي.

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