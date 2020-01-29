هبوط أسعار الواردات في ألمانيا 1% خلال 2019

مباشر: صعدت أسعار الواردات في ألمانيا وفقاً لتوقعات المحللين خلال الشهر الماضي، لكنها هبطت بنحو 1 بالمائة خلال مجمل عام 2019.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، ارتفاع أسعار الواردات بنسبة 0.2 بالمائة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي مقارنة مع الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أسعار الواردات الألمانية سوف ترتفع بنسبة 0.2 بالمائة خلال الشهر المنقضي.

أما على أساس سنوي، فإن أسعار الواردات الألمانية شهدت انخفاضاً بنحو 0.7 بالمائة خلال الشهر الأخير من العام الماضي مقارنة مع الشهر المماثل من عام 2018، مقابل هبوط 2.1 بالمائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني السابق له على أساس سنوي.

وتراجع مؤشر أسعار الواردات الذي يستبعد تكاليف النفط ومنتجات الخام بنسبة 1.9 بالمائة في الشهر الماضي على أساس سنوي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.

وعلى صعيد أسعار الصادرات، فإنها شهدت زيادة بنحو 0.1 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي على أساس شهري وارتفاع 0.4 بالمائة على أساس سنوي.

وبالنسبة لإجمالي عام 2019 شهدت أسعار الواردات هبوطاً بنسبة 1 بالمائة مقارنة مع ارتفاع 2.8 بالمائة في عام 2018، في حين ارتفعت أسعار الصادرات بنسبة 0.5 بالمائة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2018.

وبحلول الساعة 9:25 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 1.1003 دولار.