أخبار عاجلة

سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة -
إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات -
بريطانيا تخرج اليوم من الاتحاد الأوروبي -
مساء dmc - حلقة الخميس مع (رامي رضوان) 30/1/2020 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - فضائح السفير القطري في نيبال.. فساد مالي وتورط في جرائم اتجار بالبشر -
البنتاغون: نحتاج إلى صواريخ باتريوت في العراق ونعمل مع بغداد على نشرها -
البحرية الروسية تتسلم أضخم كاسحة ألغام بلاستيكية في العالم -
وليد صلاح الدين: محمد الصباحي لاعب أسوان بنسبة كبيرة سينتقل للاتحاد السكندري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محافظ "منشآت": 92% ارتفاع الاستثمار بالمشاريع الناشئة خلال 2019

Google+ Print
محافظ "منشآت": 92% ارتفاع الاستثمار بالمشاريع الناشئة خلال 2019 محافظ "منشآت": 92% ارتفاع الاستثمار بالمشاريع الناشئة خلال 2019

الرياض - مباشر: قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" صالح بن إبراهيم الرشيد، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 71 استثماراً في مشاريع ناشئة في المملكة خلال عام 2019م بزيادة نسبتها 92 بالمائة.

وأضاف الرشيد نقلاً عن وكالة الأنباء - واس، أن إجمالي قيمة التمويل بلغ نحو 251.25 مليون ريال بزيادة نسبتها 35 بالمائة.

وأوضح محافظ "منشآت" أنه وفقًا لتقرير "الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية لعام 2019" الصادر عن إحدى المنصات العالمية المتخصصة ببيانات الشركات والمشاريع الناشئة برعاية الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها "منشآت".

وتابع: وصل عدد المستثمرين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بواقع 41 مستثمراً استثمروا في شركات ناشئة تتخذ من المملكة مقراً لها في عام 2019، في حين تستحوذ مسرعات الأعمال على 32 بالمائة من إجمالي الاستثمارات.

وبين أن المستثمرين السعوديين هم أكثر المستثمرين نشاطاً في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بواقع 48 مستثمراً، فيما حل قطاع التجارة الإلكترونية في المرتبة الأولى باعتباره القطاع الأكثر نشاطاً من حيث عدد الصفقات بنسبة بلغت 27 بالمائة، في حين استحوذ قطاع النقل والمواصلات على أعلى نسبة تمويل بلغت 26 بالمائة.

ترشيحات:

الشورى السعودي يطالب بتحفيز السعودة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة

مطالبات من الشورى السعودي لصندوق النفقة

الاتصالات السعودية توقع مذكرة للاستحواذ على حصة فودافون بوحدتها بمصر

الإمارات تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

أبومازن: "صفعة القرن" ستمنح 30-40% من فلسطين لإسرائيل

رئيس فلسطين يعلن رفضه لصفقة القرن

تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع لـ33.47 مليار دولار في 2019

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة

سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة

إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات

إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات

اختتام مناورات "مرجان 16" السعودية المصرية

اختتام مناورات "مرجان 16" السعودية المصرية

العمل السعودية تتعاون مع "منشآت" لتدشن منظومة للاستثمار والابتكار الاجتماعي

العمل السعودية تتعاون مع "منشآت" لتدشن منظومة للاستثمار والابتكار الاجتماعي