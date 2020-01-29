محافظ "منشآت": 92% ارتفاع الاستثمار بالمشاريع الناشئة خلال 2019

الرياض - مباشر: قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" صالح بن إبراهيم الرشيد، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 71 استثماراً في مشاريع ناشئة في المملكة خلال عام 2019م بزيادة نسبتها 92 بالمائة.

وأضاف الرشيد نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية - واس، أن إجمالي قيمة التمويل بلغ نحو 251.25 مليون ريال بزيادة نسبتها 35 بالمائة.

وأوضح محافظ "منشآت" أنه وفقًا لتقرير "الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية لعام 2019" الصادر عن إحدى المنصات العالمية المتخصصة ببيانات الشركات والمشاريع الناشئة برعاية الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها "منشآت".

وتابع: وصل عدد المستثمرين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بواقع 41 مستثمراً استثمروا في شركات ناشئة تتخذ من المملكة مقراً لها في عام 2019، في حين تستحوذ مسرعات الأعمال على 32 بالمائة من إجمالي الاستثمارات.

وبين أن المستثمرين السعوديين هم أكثر المستثمرين نشاطاً في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بواقع 48 مستثمراً، فيما حل قطاع التجارة الإلكترونية في المرتبة الأولى باعتباره القطاع الأكثر نشاطاً من حيث عدد الصفقات بنسبة بلغت 27 بالمائة، في حين استحوذ قطاع النقل والمواصلات على أعلى نسبة تمويل بلغت 26 بالمائة.

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