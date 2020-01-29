"كورونا".. حصيلة الضحايا تتزايد والحكومات تحجم السفر للصين

مباشر: يستمر فيروس "كورونا" في الانتشار بشكل سريع سواء داخل الصين أو خارجها، وسط حقيقة فشل محاولات السيطرة على الوضع في ظل ازدياد عدد الوفيات والإصابات.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأربعاء، وفاة 26 شخصاً آخرون في الصين إثر الفيروس المميت لتصبح الحصيلة الإجمالية للضحايا 132 شخصاً حتى الآن.

كما أعلن مسؤولو الصحة في الصين انتقال الفيروس إلى 1459 شخصاً آخرون يصل عدد الحالات المصابة بالكورونا 5974 شخصاً.

في حين أنه هناك نحو 103 أشخاص من المصابين بالفيروس تم علاجهم.

وبعيداً عن الوضع في الصين، فإن الفيروس انتشر عبر دول عديدة من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان وهونج كونج.

وفي محاولة من جانب الحكومات لتجنب تفشي الفيروس، قامت الحكومات بتشديد عمليات السفر الدولي وعبر الحدود مع الصين، مع تأكيد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضرورة تجنب جميع الرحلات غير الضرورية إلى الصين.

وفي الولايات المتحدة، أفاد تقرير لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية نقلاً عن مصادر لما تفصح عن هويتها بأن البيت الأبيض أبلغ المديرين التنفيذيين لشركات الطيران أنه يفكر في تعليق الرحلات الجوية من الصين إلى الولايات المتحدة وسط تصاعد تفشي فيروس كورونا.

وذكر التقرير أن القيود قد تؤثر على الرحلات الجوية من وإلى الصين وكذلك المطارات في كافة أنحاء الولايات المتحدة.

كما أعلنت هونج كونج فرض قيود على السفر، حيث قالت الرئيس التنفيذي في البلاد "كاري لام" إنه سيتم إغلاق بعض نقاط التفتيش الحدودية مع تقييد الرحلات الجوية والقطارات والعبارات من الصين.

وبالنسبة للوضع داخل المملكة المتحدة، أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية تعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى الصين مع إدخال القرار حيز التنفيذ على الفور.

وأرجعت الشركة خلال بيان قرارها إلى توصية من وزارة الخارجية بعدم السفر إلى في الحالات الضرورية، قائلة: "نعتذر عن الإزعاج، لكن سلامة العملاء وأفراد طاقم الطائرة دائماً أولوياتنا".

ومع حالة الذعر التي تسيطر على كافة أنحاء العالم، اتخذت الشركات قرارات من شأنها وقف السفر إلى الصين إلا في حالات الضرورة.

وأبلغت فيسبوك موظفيها بعدم السفر إلى الصين بما يتماشى مع إرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية.

وطالبت شركة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الموظفين الذين عادوا مؤخراً من الصين، للعمل من المنزل لفترة غير محددة من الوقت.

كما اتخذ "جولدمان ساكس" خطوات مماثلة لما قامت به "فيسبوك"، في حين أن شركة "فورد" قررت حظر السفر إلى ومن الصين وأبلغت الموظفين الذين سافروا إلى الصين لعزل أنفسهم لمدة 14 يوماً بعد العودة.

وفي شركة "جونسون آند جونسون، فإن الموظفين يمكنهم فقط السغر إلى الصين من أجل حالات العمل الهامة كما أنهم بحاجة للحصول على موافقة مسؤول كبير في الشركة.

وقامت العديد من الشركات الكبرى باتخاذ الإجراء نفسه مثل "جنرال موتورز" و"ستاندرد تشارترد" البريطانية.

بينما قررت صانعة السيارات اليابانية "نيسان" سحب موظفيها من أعمالها التي تتمركز في مدينة "ووهان" الصينية، وهي مقر اندلاع الفيروس.

وأثار الفيروس قلق شديد داخل الأسواق العالمية وسط مخاوف من احتمال حدوث تداعيات اقتصادية، مع حقيقة أنه يضغط على أسعار المعادن والسلع.

وكان فيروس "كورونا" بدأ في الانتشار نهاية الشهر الماضي في عاصمة مقاطعة هوبي الصينية "ووهان"، لكن منظمة الصحة العالمية لم تعلن حتى الآن حالة طوارئ عالمية مع التأكيد أن الصين قادرة على احتواء الموقف.