أخبار عاجلة

سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة -
إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات -
بريطانيا تخرج اليوم من الاتحاد الأوروبي -
مساء dmc - حلقة الخميس مع (رامي رضوان) 30/1/2020 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - فضائح السفير القطري في نيبال.. فساد مالي وتورط في جرائم اتجار بالبشر -
البنتاغون: نحتاج إلى صواريخ باتريوت في العراق ونعمل مع بغداد على نشرها -
البحرية الروسية تتسلم أضخم كاسحة ألغام بلاستيكية في العالم -
وليد صلاح الدين: محمد الصباحي لاعب أسوان بنسبة كبيرة سينتقل للاتحاد السكندري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الشورى السعودي يطالب بتحفيز السعودة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة

Google+ Print
الشورى السعودي يطالب بتحفيز السعودة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة الشورى السعودي يطالب بتحفيز السعودة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة

الرياض - مباشر: وجه أعضاء مجلس الشورى السعودي، في جلستهم اليوم الأربعاء، عدة مطالبات إلى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - منشآت.

ونقلاً عن تغريدات بصفحة المجلس بموقع التواصل - تويتر، طالب عضو المجلس إياس الهاجري، الهيئة بتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة السعودة وربط برامج الدعم التي تقدمها بنسب السعودة في تلك المنشآت.

وطالب عضو المجلس هزاع القحطاني، بدراسة أسباب تقلص عدد المنشآت المتوسطة والصغيرة وتعثر الكثير منها وتحديد معوقات نمو واستدامة نشاطها.

ووجه مجلس الشورى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجراء المسوحات الإحصائية الدورية لقياس أداء قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في الناتج المحلي، والتحديات التي تواجهها وأثر المتغيرات المحلية والعالمية عليها.

وطالب الشورى بالتنسيق مع الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة لرفع مستوى مشاركة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية.

وأكد المجلس على ضرورة تمكين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في دراسة القرارات التي قد تؤثر على نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستمراريتها في دعم الاقتصاد الوطني.

وطالب الشورى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتفعيل دورها الاستشاري والمالي وغيرها من الاستشارات التي تحتاجها المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعثرة لمواجهة التحديات والصعوبات وضمان استدامتها.

ترشيحات:

الاتصالات السعودية توقع مذكرة للاستحواذ على حصة فودافون بوحدتها بمصر

الإمارات تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

أبومازن: "صفعة القرن" ستمنح 30 - 40% من فلسطين لإسرائيل

رئيس فلسطين يعلن رفضه لصفقة القرن

تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع لـ33.47 مليار دولار في 2019

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة

سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة

إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات

إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات

اختتام مناورات "مرجان 16" السعودية المصرية

اختتام مناورات "مرجان 16" السعودية المصرية

العمل السعودية تتعاون مع "منشآت" لتدشن منظومة للاستثمار والابتكار الاجتماعي

العمل السعودية تتعاون مع "منشآت" لتدشن منظومة للاستثمار والابتكار الاجتماعي