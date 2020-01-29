الشورى السعودي يطالب بتحفيز السعودة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة

الرياض - مباشر: وجه أعضاء مجلس الشورى السعودي، في جلستهم اليوم الأربعاء، عدة مطالبات إلى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - منشآت.

ونقلاً عن تغريدات بصفحة المجلس بموقع التواصل - تويتر، طالب عضو المجلس إياس الهاجري، الهيئة بتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة السعودة وربط برامج الدعم التي تقدمها بنسب السعودة في تلك المنشآت.

وطالب عضو المجلس هزاع القحطاني، بدراسة أسباب تقلص عدد المنشآت المتوسطة والصغيرة وتعثر الكثير منها وتحديد معوقات نمو واستدامة نشاطها.

ووجه مجلس الشورى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجراء المسوحات الإحصائية الدورية لقياس أداء قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في الناتج المحلي، والتحديات التي تواجهها وأثر المتغيرات المحلية والعالمية عليها.

وطالب الشورى بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لرفع مستوى مشاركة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية.

وأكد المجلس على ضرورة تمكين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في دراسة القرارات التي قد تؤثر على نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستمراريتها في دعم الاقتصاد الوطني.

وطالب الشورى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتفعيل دورها الاستشاري والمالي وغيرها من الاستشارات التي تحتاجها المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعثرة لمواجهة التحديات والصعوبات وضمان استدامتها.

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