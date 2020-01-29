79.1 مليار ريال تمويلات للسعوديين لشراء مسكن جديد خلال 2019

الرياض – السيد جمال: قفز حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف وشركات التمويل بالمملكة العربية السعودية خلال عام 2019 على أساس سنوي.

وارتفعت قيمة التمويلات، وفقا لإحصائية لـ"مباشر" تستند لبيانات حديثة لمؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، بنسبة 168.2 بالمائة خلال عام 2019 مقارنة بالعام السابق، وبزيادة قيمتها 49.63 مليار ريال عن التمويل المقدم في عام 2018.

ووصل إجمالي التمويلات للمواطنين السعوديين الأفراد لشراء مسكن جديد إلى 79.13 مليار ريال خلال عام 2019، مقارنة بـ 29.5 مليار ريال في العام السابق.

وزادت قيمة التمويلات في الربع الرابع من 2019 إلى 28.19 مليار ريال، مقابل 10.58 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2018، بزيادة نسبتها 166.5 بالمائة.

وبلغت التسهيلات المقدمة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 9.86 مليار ريال، مقابل 3.61 مليار ريال خلال الشهر المقارن من العام السابق، بزيادة 173.1 بالمائة.

93.3% تمويل مقدم من المصارف

واستحوذت المصارف على النصيب الأكبر من حجم التمويلات المقدمة للسعوديين لشراء مسكن جديد في 2019، باستحواذها على 93.3 بالمائة من إجمالي التمويل.

وبلغت التسهيلات المقدمة من المصارف للمواطنين لشراء مسكن جديد 73.86 مليار ريال في العام الماضي، مقارنة بـ 27.02 مليار ريال في 2018.

وارتفعت التمويلات المقدمة من المصارف بالمملكة للأفراد بنسبة 173.4 بالمائة خلال 2019 على أساس سنوي، بزيادة قيمتها 46.84 مليار ريال عن العام السابق.

وعلى جانب حجم التسهيلات المقدمة للمواطنين بالسعودية من شركات التمويل في 2019، سجلت ارتفاعا نسبته 111.8 بالمائة على أساس سنوي؛ إلى 5.27 مليار ريال، مقارنة بـ 2.49 مليار ريال في العام السابق.

63.7 مليار ريال تمويلات لشراء الفلل

واقتنص تمويل المواطنين لشراء فلل نصيب الأسد من حجم التسهيلات المقدمة من المصارف وشركات التمويل لشراء مسكن جديد للأفراد بالمملكة في 2019؛ بسيطرتها على 80.6 بالمائة من إجمالي التمويلات البالغة 79.13 مليار ريال.

وقدمت المصارف وشركات التمويل تسهيلات وصلت قيمتها إلى 63.77 مليار ريال لشراء الفلل في العام الماضي، مسجلة قفزة نسبتها 167.08 بالمائة عن العام 2018؛ والبالغة خلاله 23.88 مليار ريال، بزيادة 39.9 مليار ريال.

وقفز التمويل المقدم للأفراد لشراء الشقق بنسبة 179.9 بالمائة خلال عام 2019 على أساس سنوي، بزيادة 6.32 مليار ريال.

وبلغ تمويل شراء الشقق 9.83 مليار ريال في العام 2019، مقارنة بـ 3.51 مليار ريال بالعام السابق.

وارتفع تمويل شراء الأراضي بنسبة 161.4 بالمائة؛ لتصل إلى 5.52 مليار ريال في العام الماضي، مقارنة بـ 2.11 مليار ريال في 2018.

تمويل أكثر من 170 ألف عقد.. ومستوى قياسي للعقود خلال ديسمبر

وقفز إجمالي العقود الممولة لشراء مسكن جديد للمواطنين بالسعودية خلال 2019 بنسبة 254.9 بالمائة على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 128.72 ألف عقد جديد.

ووصل إجمالي العقود الممولة في العام الماضي 179.22 ألف عقد، مقارنة بـ 50.5 ألف دولار في عام 2018.

وتوزعت العقود الممولة على 170.28 ألف عقد من المصارف و8.94 ألف عقد من شركات التمويل.

وسجلت العقود الممولة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من 2019 مستوى قياسي جديد بوصولها إلى 22.41 ألف عقد.

وارتفعت عقود التمويل المقدمة في ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 266.5 بالمائة على أساس سنوي، مقارنة بالعقود الممولة في الشهر المماثل من العام 2018 والبالغة 6.12 ألف عقد.

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