مبيعات نقاط البيع بالسعودية ترتفع 23% خلال عام 2019

مباشر ـ ثابت شحاتة: ارتفعت قيمة عمليات نقاط البيع في السعودية خلال عام 2019 بنسبة 22.8 بالمائة مقارنة بمستوياتها في نهاية عام 2018.

وكشفت التقرير الشهري لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ارتفاع قيمة عمليات نقاط البيع بالعام الماضي إلى نحو 285.3 مليار ريال، مقابل 232 مليار ريال للعام السابق.

وارتفع عدد عمليات نقاط البيع المنفذة خلال عام 2019 نحو 56.5 بالمائة، إلى 1.6 مليار عملية، مقارنة بنحو 1.03 مليار عملية تم تنفيذها في عام 2018.

كما ارتفع عدد الأجهزة المستخدمة بعمليات نقاط البيع، حوالي 20.7 بالمائة، بالعام 2019، إلى 4.76 مليون جهاز، مقارنة بنحو 3.93 مليون جهاز، بالعام السابق.

وعلى مستوى الأداء الشهري، كشفت بيانات "ساما" ارتفاع قيمة عمليات نقاط البيع، خلال ديسمبر / كانون الأول 2019، نحو 25.1 بالمائة، إلى 27.73 مليار ريال، مقابل 22.3 مليار ريال للشهر نفسه من 2018.

وارتفع عدد عمليات نقاط البيع المنفذة خلال ديسمبر / كانون الأول 2019 نحو 69.3 بالمائة، إلى 180.96 مليون عملية، مقارنة بنحو 107 ملايين عملية تم تنفيذها في ديسمبر / كانون الأول 2018.

وعلى مستوى عدد الأجهزة المستخدمة في تنفيذ العمليات، فقد ارتفعت 24.7 بالمائة، إلى 438.6 ألف جهاز في الشهر الماضي، مقارنة بـ 351.6 ألف جهاز، بالشهر نفسه من العام السابق.

وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة عمليات نقاط البيع بنحو 8 بالمائة، خلال ديسمبر / كانون الأول 2019، مقارنة بمبيعات شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2019، التي بلغت 25.85 مليار ريال.

وصعد عدد عمليات نقاط البيع في ديسمبر / كانون الأول 2019، نحو 6.25 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق، الذي سجل 170.3 مليون عملية.

أما عدد الأجهزة، فقد سجل ارتفاعا نسبته 1.73 بالمائة، مقارنة بمستوياتها في شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، التي بلغت 431.18ألف جهاز.

ترشيحات:

موجودات مؤسسة النقد السعودي ترتفع 13 مليار ريال بنهاية ديسمبر

الاحتياطي العام للحكومة السعودية يتراجع 4% بنهاية 2019

تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع لـ33.47 مليار دولار في 2019

الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية ترتفع لـ499.5 مليار دولار بنهاية 2019