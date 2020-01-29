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مطالبات من الشورى السعودي لصندوق النفقة

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مطالبات من الشورى السعودي لصندوق النفقة مطالبات من الشورى السعودي لصندوق النفقة

الرياض - مباشر: ناقش مجلس الشورى السعودي، في جلسته اليوم الأربعاء، التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1439/ 1440هـ.

ووجه أعضاء المجلس عدد من المطالبات والمقترحات للصندوق، نقلاً عن تغريدات بصفحة المجلس بموقع التواصل- تويتر.

وقال عضو مجلس الشورى السعودي ناصر الموسى، إن صندوق النفقة سيسهم في تحقيق الأمن المجتمعي.

 كما اقترح أن يتعاون الصندوق مع الجامعات ومراكز الأبحاث وبيوت الخبرة من أجل القيام بدراسات علمية تعالج ما قد يواجهه عمل الصندوق من معوقات.

وطالبت عضو مجلس الشورى السعودي سامية بخاري بتوجيه القطاعين العام والخاص بالاستقطاع الشهري من المحكوم عليهم بالنفقة.

كما اقترحت عضو الشورى نورة المساعد: اعتماد آلية جديدة للتقدم لصندوق النفقة وذلك من خلال قاضي الأحوال الشخصية أو قاضي التنفيذ.

كما رأى عضو الشورى سامي زيدان دراسة إيجاد عقوبات تحد من الامتناع عن أداء النفقة.

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