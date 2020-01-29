الاستثمارات السعودية المباشرة في مصر تتراجع 43% خلال 3 أشهر

الرياض - مباشر: كشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من السعودية بنسبة 43.4 بالمائة خلال الربع الأول من السنة المالية 2019-2020.

وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر من السعودية بلغت 69.3 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بـ 122.4 مليون دولار في الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة.

وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو/ تموز من كل عام حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي

وعلى أساس ربعي، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية في مصر، بنسبة 33.4 بالمائة بالربع الأول، مقارنة بـ 104 ملايين دولار بالربع السابق الربع الرابع من 2019-2018.

وتمثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسعودية في مصر نسبة 8.4 بالمائة من إجمالي استثمارات الدول العربية بالربع الأول من السنة المالية الحالية، والبالغة 824.3 مليون دولار، مقارنة بـ 799.2 مليون دولار بالربع المماثل من السنة المالية السابقة، بارتفاع 3.1 بالمائة.

وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة من السعودية لمصر 478.1 مليون دولار خلال السنة المالية 2018-2019، بحسب بيانات المركزي المصري.

ويأتي ذلك في وقت تشير فيه أحدث بيانات للهيئة العامة للاستثمار السعودية، عن الترخيص لعدد 92 شركة مصرية للاستثمار في السعودية، خلال العام 2019، لتحتل مصر المرتبة الثالثة في أكثر الدول حصولاً على تراخيص الاستثمار في السعودية العام الماضي.

وبلغ عدد الشركات المصرية المرخص لها بالاستثمار في السعودية خلال الربع الثالث من 2019، نحو 17 شركة، مقارنة بـ 4 شركات في الربع المماثل من 2018 .

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